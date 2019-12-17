Неймар пролил свет на мое будущее

Новости спорта:Неймар в интервью L'Equipe заявил, что не собирается уходить из ПСЖ.

Вингер французского ПСЖ Неймар в интервью L'Equipe заявил, что не собирается уходить из клуба до истечения контракта.

"Зачем мне уходить куда-то? Меня все устраивает, ведь клуб развивается. К тому-же, мой контракт действует еще два года.

Мы очень хотим выиграть большое количество трофеев. К ним причислю и победу в Лиге чемпионов. Также, и победы в каждом из оставшиеся матчей", - сказал бразилец.

В текущем сезоне Неймар провел одиннадцать матчей за ПСЖ, отметившись при этом семью голами и тремя ассистами.