Появился еще один претендент на Ибрагимовича

Новости спорта:Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в АПЛ.

Златан Ибрагимович, являющийся свободным агентом после окончания его контракта с Лос-Анджелес Гэлакси, может вернуться в АПЛ, но не в Манчестер Юнайтед — сообщают различные британские и итальянские издания. При этом некоторые источники называют Эвертон.

Переговоры Ибрагимовича с Миланом зашли в тупик, при этом всем известно, что швед находится в отличных отношениях с Карло Анчелотти, и ради возможности работы с ним рассматривал вариант с переходом в Наполи.

В данный момент Эвертон ведет переговоры с Анчелотти, хотя информацию о том, что итальянский специалист уже подписал контракт (до лета 2022 года с ежегодной зарплатой в 4,5 миллиона евро), сам клуб опроверг.

Сложность заключается в том, что у Анчелотти действующий контракт с Наполи до лета 2021 года, и, чтобы подписать соглашение с Эвертоном, тренер и «ириски» должны сначала договориться с президентом "партенопеев" Аурелио Де Лаурентисом.