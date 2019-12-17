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Появился еще один претендент на Ибрагимовича

Появился еще один претендент на Ибрагимовича
09:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в АПЛ.

Златан Ибрагимович, являющийся свободным агентом после окончания его контракта с Лос-Анджелес Гэлакси, может вернуться в АПЛ, но не в Манчестер Юнайтед — сообщают различные британские и итальянские издания. При этом некоторые источники называют Эвертон.

Переговоры Ибрагимовича с Миланом зашли в тупик, при этом всем известно, что швед находится в отличных отношениях с Карло Анчелотти, и ради возможности работы с ним рассматривал вариант с переходом в Наполи.

В данный момент Эвертон ведет переговоры с Анчелотти, хотя информацию о том, что итальянский специалист уже подписал контракт (до лета 2022 года с ежегодной зарплатой в 4,5 миллиона евро), сам клуб опроверг.

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Сложность заключается в том, что у Анчелотти действующий контракт с Наполи до лета 2021 года, и, чтобы подписать соглашение с Эвертоном, тренер и «ириски» должны сначала договориться с президентом "партенопеев" Аурелио Де Лаурентисом.

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Златан Ибрагимович, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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