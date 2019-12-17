ПФК Львов озвучил планы на зимнее межсезонье

ПФК Львов на официальном сайте поделился планами на подготовку команды ко второй части сезона.
Коллектив львовян выйдет из отпуска 14 января и после прохождения медосмотра соберется в Винниках, где пройдет первый подготовительный сбор
Второй сбор Львова состоится в турецком Сиде, куда команда отправится 24 января.
Подопечные Эгише Меликяна вернутся в Украину 12 февраля и будут готовиться к первому матчу после зимнего перерыва против Олимпика, базовая дата проведения которого — 22 февраля.
На перерыв Львов ушел на десятом месте в таблице Favbet Лиги и опережает идущие последними Карпаты на четыре очка.