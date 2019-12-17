ПФК Львов озвучил планы на зимнее межсезонье

Новости спорта:ПФК Львов на официальном сайте поделился планами на подготовку команды ко второй части сезона.

ПФК Львов на официальном сайте поделился планами на подготовку команды ко второй части сезона.

Коллектив львовян выйдет из отпуска 14 января и после прохождения медосмотра соберется в Винниках, где пройдет первый подготовительный сбор

Второй сбор Львова состоится в турецком Сиде, куда команда отправится 24 января.

Подопечные Эгише Меликяна вернутся в Украину 12 февраля и будут готовиться к первому матчу после зимнего перерыва против Олимпика, базовая дата проведения которого — 22 февраля.

На перерыв Львов ушел на десятом месте в таблице Favbet Лиги и опережает идущие последними Карпаты на четыре очка.