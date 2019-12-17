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Возвращение Погба откладывается: причина

Возвращение Погба откладывается: причина
12:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Возвращение полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба в строй откладывается из-за болезни футболиста.

Возвращение полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба в строй откладывается из-за болезни футболиста, о чем заявил главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.

«Погба заболел. Он не занимался два-три дня, и это, вероятно, оттянет его возвращение на поле», — цитирует норвежца издание Manchester Evening News.

Тем не менее, на прошлой неделе Погба посетил свадьбу своего брата Флорентена в Париже и публично делился видео с празднований.

В нынешнем сезоне Поль сыграл только в 6 матчах во всех турнирах, отдав 2 результативных передачи. В последний раз он выходил на поле в конце сентября.

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Ранее Сульшер заявлял, что надеется на возвращение Погба до конца нынешнего года. С тех пор возвращение француза неоднократно откладывалось.

МЮ занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги и на четыре очка отстает от замыкающего топ-четверку Челси.

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Поль Погба, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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