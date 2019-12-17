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Все дело в поле: Месси рассказал, почему любит играть на территории "Реала"

Все дело в поле: Месси рассказал, почему любит играть на территории "Реала"
13:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Месси объяснил, почему "Барселона" лучше играет с "Реалом" в Мадриде.

Испанскому футбольному клубу "Барселона" гораздо проще играть с их главным конкурентом в Ла-Лиге "Реалом" на его домашнем поле "Сантьяго Барнабеу" в Мадриде, нежели на родном "Камп Ноу".

Об этом заявил звездный форвард каталонского клуба Лионель Месси в комментарии изданию Marca.

Месси пояснил, что играя на поле соперника у них появляется больше свободных зон. Мадридский клуб больше атакует, потому что их обязывает положение хозяина, а трибуны гонят "сливочных" вперед.

Кадровые потери: кто не поможет Барселоне в Эль-Класико

Футболист отметил, что на территории ФК "Барселоны" они играют совсем по-другому. Игроки опускаются ниже, играют плотнее и применяют контратаки, при этом используя скорость своих нападающих.

"На "Бернабеу" мы играем 90 минут на равных. На "Камп Ноу" матчи более закрытые и сложные", — заявил Месси.

Напомним, завтра в 21:00 по Киеву на "Камп Ноу" состоится Эль-Класико. "Барселона" и "Реал" сыграют в перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Ла Лига, Камп Ноу, Новости спорта, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Сантьяго Барнабеу.
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