Самбрано рассказал, почему не удалось закрепиться в Динамо

Новости спорта:Защитник Динамо Карлос Самбрано подытожил свои выступления в 2019 году.

Защитник Динамо Карлос Самбрано подытожил свои выступления в 2019 году. Перуанец отметил, что его история с киевским Динамо должна остаться в стороне от СМИ из-за неспортивных факторов.

«В 2019 году у меня было две абсолютно разных истории. Одна — с национальной командой, вторая — с клубом. Такое случается в футболе. Моя история в Динамо зависела от неспортивных факторов, которые следует оставить в стороне. Я продолжаю тренироваться, чтобы продолжить свои выступления за сборную страны», — цитирует слова Самбрано Futbolperuano.

«Возможный переход? Предложения есть всегда, но меня интересует экономическая составляющая. Я бы остался жить и играть в Европе — здесь конкурентные чемпионаты. Но я не буду отбрасывать предложения из Бразилии, Аргентины, Мексики или Перу».

Напомним, что на прошлой неделе защитник Динамо Карлос Самбрано прибыл в столицу Перу Лиму, где вскоре должен подписать контракт с чемпионом страны Альянсой. Спортивный директор Альянсы Лима Виктор Маруланда заявлял, что Карлос Самбрано «подошел бы любому клубу чемпионата Перу».

Самбрано перешел в Динамо в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду бело-синих.

В нынешнем сезоне Самбрано играл исключительно за молодежную команду Динамо. Защитник дважды попал в заявку киевлян на матчи УПЛ, но не выходил на поле.