Скачать
Вторник, 17.12.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Усик не попал в тройку высокооплачиваемых украинских боксеров
Усик не попал в тройку высокооплачиваемых украинских боксеров
Ирина Морозюк и другие: красиве жены и подруги украинских футболистов (Фото)
Ирина Морозюк и другие: красиве жены и подруги украинских футболистов (Фото)

Самбрано рассказал, почему не удалось закрепиться в Динамо

Самбрано рассказал, почему не удалось закрепиться в Динамо
13:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Защитник Динамо Карлос Самбрано подытожил свои выступления в 2019 году.

Защитник Динамо Карлос Самбрано подытожил свои выступления в 2019 году. Перуанец отметил, что его история с киевским Динамо должна остаться в стороне от СМИ из-за неспортивных факторов.

«В 2019 году у меня было две абсолютно разных истории. Одна — с национальной командой, вторая — с клубом. Такое случается в футболе. Моя история в Динамо зависела от неспортивных факторов, которые следует оставить в стороне. Я продолжаю тренироваться, чтобы продолжить свои выступления за сборную страны», — цитирует слова Самбрано Futbolperuano.

«Возможный переход? Предложения есть всегда, но меня интересует экономическая составляющая. Я бы остался жить и играть в Европе — здесь конкурентные чемпионаты. Но я не буду отбрасывать предложения из Бразилии, Аргентины, Мексики или Перу».

Кадровые потери: кто не поможет Барселоне в Эль-Класико

Напомним, что на прошлой неделе защитник Динамо Карлос Самбрано прибыл в столицу Перу Лиму, где вскоре должен подписать контракт с чемпионом страны Альянсой. Спортивный директор Альянсы Лима Виктор Маруланда заявлял, что Карлос Самбрано «подошел бы любому клубу чемпионата Перу».

Самбрано перешел в Динамо в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду бело-синих.

В нынешнем сезоне Самбрано играл исключительно за молодежную команду Динамо. Защитник дважды попал в заявку киевлян на матчи УПЛ, но не выходил на поле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Карлос Самбрано, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
02 Михайличенко обратился к фанатам Динамо
03 Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
04 Украинские футболисты получили солидные призовые за победу на ЧМ
05 Легионер Динамо может вернуться в клуб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь