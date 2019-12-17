Босянок раскритиковал Динамо за то, что отпустили двух чемпионов мира

Новости спорта:Футбольный комментатор раскритиковал действия менеджмента киевлян.

Футбольный комментатор Денис Босянок на ТРК Киев раскритиковал решение менеджмента столичного «Динамо», который отдал двух молодых футболистов в аренду в СК «Днепр-1»:

«Молодежь – это наш хороший итог года. Всегда нужно оглядываться на то, какие у нас тылы были. Не будем забывать, что в этом году мы стали чемпионами мира U-20. И это радует. И та команда, которая выиграла турнир, была наполовину составлена из игроков «Динамо». Четыре футболиста выходили в стартовом составе.

Но здесь принимается, можно так его назвать, глупое решение – отдать двух футболистов, Супрягу и Булецу, в другую команду, чтобы они играли против «Динамо». И вот эти вот непонятные слова, они будут становиться мужиками и расти... Так они выиграли чемпионат мира, а их отдают в другую команду!

И начали рассказывать, что у нас там Вербич играет на позиции латераля. А что выиграл Вербич, чтобы говорить о том, что он – суперигрок, незаменимая фигура и лидер команды?».