Скачать
Вторник, 17.12.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Ван Дейк стал игроком года в Англии
Ван Дейк стал игроком года в Англии
Футболистка сборной Украины оголилась для откровенной фотосессии
Футболистка сборной Украины оголилась для откровенной фотосессии
Украина - чемпион мира по футзалу среди игроков с недостатками зрения
Украина - чемпион мира по футзалу среди игроков с недостатками зрения

Гризманн: Бензема - один из лучших девятых номеров в мире

Гризманн: Бензема - один из лучших девятых номеров в мире
17:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Люди постоянно сомневаются в Бензема, а затем он забивает 15-20 голов за сезон.

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн в преддверии матча 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом» высказался о французском форварде мадридского клуба Кариме Бензема. 

«Люди постоянно сомневаются в Бензема, а затем он забивает 15 или 20 голов за сезон. Он один из лучших девятых номеров в мире.

Что касается моего пребывания в „Барселона“, я наслаждаюсь этим моментом. Мой отец горд видеть своего сына в таком клубе, как „Барселона“. Я хочу оставить своё имя в истории этого клуба», — приводит слова Гризманна Movistar.

Ван Дейк стал игроком года в Англии

Матч «Барселона» – «Реал» состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 21:00. «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге, набрав 35 очков в 16 матчах чемпионата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Новости спорта, ФК Реал Мадрид, Антуан Гризманн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайличенко обратился к фанатам Динамо
02 Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
03 Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
04 Легионер Динамо может вернуться в клуб
05 "Может, это к лучшему": Коноплянка - о вылете Шахтера из Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь