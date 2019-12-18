Реал - Барселона: заявка "сине-гранатовых" на Эль-Классико (Фото)

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде определился с заявкой на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании против Реала.
Матч пропустят: полузащитник Артур и вингер Усман Дембеле.
The for #ElClásico! pic.twitter.com/7XYJ7wRm18
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 декабря 2019 г.
Вратари: Тер Штеген, Нето
Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Юмтити
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Аленья, Роберто, Де Йонг, Видаль
Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн, Перес, Фати.
Напомним, ранее Зинедин Зидан также определился с заявкой Реала на матч с Барселоной.