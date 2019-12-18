Реал - Барселона: заявка "сине-гранатовых" на Эль-Классико (Фото)

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09:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Эрнесто Вальверде определился с заявкой на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании против Реала.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде определился с заявкой на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании против Реала.

Матч пропустят: полузащитник Артур и вингер Усман Дембеле.

Вратари: Тер Штеген, Нето

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Юмтити

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Аленья, Роберто, Де Йонг, Видаль

Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн, Перес, Фати.

Барселона - Реал: главный матч недели

Напомним, ранее Зинедин Зидан также определился с заявкой Реала на матч с Барселоной.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола.
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