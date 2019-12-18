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Цыганык рассказал о непростом положении дел в Карпатах

Цыганык рассказал о непростом положении дел в Карпатах
14:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Игорь Цыганык при этом отметил, что львовская команда хорошо зарабатывает на трансферах.

Украинский футбольный эксперт Игорь Цыганык рассказал о финансовом положении львовских Карпат.

"В Карпатах непростая ситуация. Однако мне не совсем понятно, почему там все непросто. Деньги ведь должны быть. В течение 2019 года Карпаты заработали достаточно большое количество денег на трансферах. Достаточно необычная ситуация: команда не находится даже в первой шестерке, но все равно хорошо продает и хорошо зарабатывает.

За 2019 год по состоянию на июль клуб заработал около 5 млн евро. Эта сумма включает продажу Шведа в Селтик за 2 млн евро и трансфер Карраскаля в Ривер Плейт за 2,5 миллиона. Кроме того, клубу заплатили за переход Кравца в Леганес, Сикана в Шахтер, Лебеденко в Луго, отступные за тренера Жозе Мораиша. Это те 5 млн евро, которые заработали Карпаты на трансферах.

Зарплатная ведомость Карпат составляет 3 млн грн или 100 тысяч евро в месяц. Это 1,2 млн евро в год. Еще условно 100 тысяч евро в месяц уходит на функционирование клуба (аренда, переезды, гостиницы). Округлим, еще где-то 2,5 млн евро расходов.

Экс-вратарь сборной Испании мог возглавить Карпаты

Остается 2,5 млн евро, на которые клуб должен спокойно функционировать. Но Карпаты говорят о каких-то проблемах. Летом они потратили достаточно серьезные деньги на трансферы, поэтому команда должна показывать хороший результат. Но вместо этого Карпаты находятся на дне турнирной таблицы. Я сомневаюсь, что клубу сейчас удастся кого-то продать.

Очень легко управлять, когда президент клуба (Петр Дыминский - прим. ред.) находится в другой стране и приезжает в Украины дважды в год. Насколько мне известно, он сказал, что не будет финансировать Карпаты. Сколько продали - столько зарабатываете", - заявил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, недавно появилась информация, что клуб может прекратить свое существования из-за финансовых проблем.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Игорь Цыганык.
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