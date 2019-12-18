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Неймар значительно подешевел

Неймар значительно подешевел
17:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Портал Transfermarkt снизил рыночную стоимость форварда сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймара на €20 млн.

В новой версии Transfermarkt Неймар потеряет единоличное второе место в рейтинге самых дорогих игроков мира и будет делить его с Рахимом Стерлингом из "Манчестер Сити" (по €160 млн). Лидирует в списке одноклубник Неймара Килиан Мбаппе (€200 млн).

Минувшим летом Неймар открыто заявлял о желании покинуть французский гранд, однако его трансфер так и не состоялся. Основными кандидатами на подписание футболиста были испанские "Барселона" и "Реал".

"Несмотря на всем известное желание сменить клуб, никто не был готов платить за него требуемые деньги. К тому же в этом году у него повысилась травматичность, из-за чего он пропустил несколько месяцев, а в некоторых играх попросту не выделялся на уровне других игроков. Поэтому всего этого недостаточно, чтобы держать за собой вторую строчку в списке самых дорогих футболистов мира. Если сравнивать его, например, с Месси или Стерлингом, он не выглядит лучше. Вот почему мы приняли решение понизить его стоимость", — заявил эксперт Transfermarkt по Ла-Лиге Кристиан Шварц.

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В текущем сезоне 27-летний Неймар провёл 11 матчей за "ПСЖ", в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Килиан Мбаппе.
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