Бавария предложила контракт тренеру ПСЖ

Новости спорта:Томас Тухель может возглавить Баварию

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель может вернуться в Германию.

По данным Sky Sport Deutschland, его пытается привлечь «Бавария». Мюнхенский клуб предложил специалисту долгосрочный контракт и готов пригласить его летом или даже этой зимой, он остается приоритетным вариантом.

«Бавария» связывалась с Тухелем после отставки Нико Ковача. У немца контракт с «ПСЖ» до лета 2021 года, но в случае раннего вылета из Лиги чемпионов парижане почти наверняка прекратят сотрудничество.

«Бавария», наоборот, готова предоставить тренеру долгосрочные гарантии.