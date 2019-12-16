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Бавария предложила контракт тренеру ПСЖ

Бавария предложила контракт тренеру ПСЖ
21:07 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Томас Тухель может возглавить Баварию

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель может вернуться в Германию.

По данным Sky Sport Deutschland, его пытается привлечь «Бавария». Мюнхенский клуб предложил специалисту долгосрочный контракт и готов пригласить его летом или даже этой зимой, он остается приоритетным вариантом.

«Бавария» связывалась с Тухелем после отставки Нико Ковача. У немца контракт с «ПСЖ» до лета 2021 года, но в случае раннего вылета из Лиги чемпионов парижане почти наверняка прекратят сотрудничество.

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«Бавария», наоборот, готова предоставить тренеру долгосрочные гарантии.

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ПСЖ, Лига Чемпионов, Бавария, Томас Тухель.
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