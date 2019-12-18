Защитник Лестера Сеюнджю - самый быстрый игрок АПЛ в этом сезоне

Новости спорта:Защитник Лестера Чаглар Сеюнджю неожиданно возглавил список спринтеров чемпионата Англии.

Защитник Лестера Чаглар Сеюнджю на данный момент является самым быстрым игроком английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист "лис" Джеймс Шэрп, ссылаясь на информацию Opta, турецкий центрбек в текущем сезоне развил максимальную скорость 23,3 мл/ч (около 37,5 км/ч), что пока является лучшим результатом.

В текущей кампании Сеюнджю сыграл 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что в прошлом сезоне АПЛ самым быстрым футболистом стал защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк.