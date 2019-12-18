Вратаря Сан-Паулу арестовали за нападение на жену (Видео)

Новости спорта:Клуб может разорвать контракт с Жеаном из-за этого инцидента.

Голкипера бразильського Сан-Паулу Жеана задержали в США по обвинению в нападении на свою жену Милену Бемфику. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, Жеан вместе с супругой находился в отпуске в американском городе Орландо. Во вторник Милена опубликовала видео, на котором видны огромные синяки под глазами и разбитая губа.

"Я нахожусь в Орландо. Посмотрите, что Жеан сделал со мной. Прошу, помогите мне кто-нибудь", - заявила девушка посредством соцсетей.

Известно, что полиция США уже арестовала футболиста. Об инциденте узнал и клуб Жеана, руководство которого планирует рассмотреть возможность досрочного расторжения контракта с голкипером.

В прошлом сезоне Жеан провел всего один матч за Сан-Паулу в чемпионате Бразилии.