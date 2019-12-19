Барселона - Реал: слова Зидана после Эль-Классико

Новости спорта:Зинедин Зидан поделился своими эмоциями после поединка против Барселоны.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился своими эмоциями после поединка против Барселоны, который завершился нулевой ничьей.

"Мы заслужили победу в этой игре, но это футбол. Вы не всегда получаете то, что хотите от поединков. Я доволен игрой и поздравляю игроков, но нам нужно быть более хладнокровными".

"В таких играх необходимо демонстрировать свои лучшие качества в течение 90 минут. Когда у вас появляются шансы вдали от дома, тем более в Барселоне, вы должны использовать их".

"Однако я доволен тем, что игроки провели матч, но у нас были шансы на победу", — приводит слова Зидана Marca.