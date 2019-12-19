"Первый в истории": Зидану покорилось уникальное достижение

Новости спорта:Зинедина Зидана не проигрывал в пяти выездных матчах против Барселоны.

Реал под руководством Зинедина Зидана не проигрывал в пяти выездных матчах против Барселоны.

Таким образом, француз с двумя победами и тремя ничьими стал первым наставником в истории Королевского клуба, которому удалось не проиграть в пяти Эль Класико на выезде.

Напомним, вчерашняя встреча Реала и Барселоны завершилась ничьей (0:0). Команды не забили в личной дуэли впервые с 2002 года.

Барселона продолжает лидировать в таблице чемпионата Испании, но принципиальные соперники сохраняют одинаковое количество очков — по 36.

В следующий раз между собой Реал и Барселона сыграют 1 марта в рамках 26-го тура Примеры.