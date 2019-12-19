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"Первый в истории": Зидану покорилось уникальное достижение

"Первый в истории": Зидану покорилось уникальное достижение
11:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Зинедина Зидана не проигрывал в пяти выездных матчах против Барселоны.

Реал под руководством Зинедина Зидана не проигрывал в пяти выездных матчах против Барселоны.

Таким образом, француз с двумя победами и тремя ничьими стал первым наставником в истории Королевского клуба, которому удалось не проиграть в пяти Эль Класико на выезде.

Напомним, вчерашняя встреча Реала и Барселоны завершилась ничьей (0:0). Команды не забили в личной дуэли впервые с 2002 года.

Барселона продолжает лидировать в таблице чемпионата Испании, но принципиальные соперники сохраняют одинаковое количество очков — по 36.

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В следующий раз между собой Реал и Барселона сыграют 1 марта в рамках 26-го тура Примеры.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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