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На этот раз Сопко: "Динамо" в очередной раз подвергли критике

На этот раз Сопко: "Динамо" в очередной раз подвергли критике
13:56 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Сопко назвал "Динамо" разочарованием сезона для всей футбольной Украины.

Опытный украинский специалист Александр Сопко подвел итоги выступлений киевского "Динамо" в первой половине сезона 2019/2020. Споко очень расстроен нынешним положением дел команды.

"Думаю, для всей футбольной Украины "Динамо" — разочарование нынешнего сезона. И здесь дело даже не в результате, а в игре и атмосфере, которая царит вокруг команды. Это давит на футболистов. Декларации о том, что нужно выиграть чемпионство, закончились провалом, как и выступление в Лиге Европы. Здесь спокойно можно попасть в психологическую яму.

Помимо системных проблем, которые накапливались годами, "Динамо" никак не может определиться с вектором развития. То ли рассчитывать на своих футболистов, то ли с миру по нитке собирать исполнителей, которые могут решить конкретную задачу сегодня, хотя таких единицы. Еще вопрос, а подходить ли такой футболист под динамовский стиль игры. На это, я так понял, в клубе не особо обращают внимание. И в этой конкуренции почему-то украинская молодежь обязана доказывать, что сильнее легионеров, а не наоборот, как должно быть.

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Многие говорят, что в "Динамо" не те игроки, что, мол, их уровень не соответствует такому клубу. Я с этим не согласен. Просто футболисты должны понимать, чего от них ждут, возможно, они нуждаются в более требовательном подходе, к более жесткой дисциплине и более объективной оценки каждого из них.

На мой взгляд, здесь два пути выхода из ситуации. Может, пора и отойти от штампа динамовского футбола, в котором ставка делается на физическую подготовку и скорость. Современный футбол настолько быстро меняется, что этого становится мало.

Здесь очень важна тренерская работа. Сможет ли это сделать Алексей Михайличенко, трудно сказать. Я надеюсь, что у коуча получится за этот короткий период зимнего межсезонья вырасти в современного Михайличенко-тренера, а не того, который был 10 лет назад. Если не получится, то специалисту, наверное, снова придется возвращаться к должности функционера".

Напомним, ранее Йожеф Сабо также раскритиковал игру "Динамо".

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ФК Динамо (Киев), Новости спорта, Новости футбола, Александр Сопко.
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