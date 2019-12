Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25

2019 год сборной Украины завершит на 24-й строчке в рейтинге ФИФА. Позиция команды Андрея Шевченко не изменилась по сравнению с предыдущим рейтингом месячной давности.

Среди европейских команд Украина идет 15-й.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 19 декабря 2019 года

1. Бельгия — 1765

2. Франция — 1733

3. Бразилия — 1712

4. Англия — 1661

5. Уругвай — 1645

6. Хорватия— 1642

7. Португалия — 1639

8. Испания — 1636

9. Аргентина — 1623

10. Колумбия — 1622

24. Украина — 1537

