Определен самый быстрый игрок в истории Бундеслиги

Новости спорта:Футболист принадлежит мадридскому Реалу.

Защитник мадридского Реала Ашраф Хакими, который ныне выступает в составе дортмундской Боруссии на правах аренды, установил рекорд скорости в чемпионате Германии.

Как сообщает Sky Sports, в матче шестнадцатого тура против Лейпцига Хакими разогнался до 36,2 км/ч.

Таким образом, марокканец стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги с тех пор, как в чемпионате появилась технология измерения скорости.

В текущем сезоне Ашраф Хакими провел за Боруссию 25 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.