Скачать
Четверг, 19.12.2019
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU
Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU
Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
Самая красивая болельщица Ливерпуля живет в Украине (Фото)
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25

Определен самый быстрый игрок в истории Бундеслиги

Определен самый быстрый игрок в истории Бундеслиги
14:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист принадлежит мадридскому Реалу.

Защитник мадридского Реала Ашраф Хакими, который ныне выступает в составе дортмундской Боруссии на правах аренды, установил рекорд скорости в чемпионате Германии.

Как сообщает Sky Sports, в матче шестнадцатого тура против Лейпцига Хакими разогнался до 36,2 км/ч.

Таким образом, марокканец стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги с тех пор, как в чемпионате появилась технология измерения скорости.

На этот раз Сопко: "Динамо" в очередной раз подвергли критике

В текущем сезоне Ашраф Хакими провел за Боруссию 25 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Ашраф Хакими.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея в полуфинале клубного чемпионата мира
02 Он из космоса: Роналду забил гол с высоты 2,56 метра (Видео)
03 Неугомонный Бэйл, везучий Пике: обзор матча Барселона - Реал (Видео)
04 Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
05 Барселона 0:0 Реал: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь