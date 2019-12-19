В столкновениях в день матча Барселона - Реал пострадали 60 человек (Видео)

Новости спорта:Участники беспорядков поджигали мусорные контейнеры и строили на улицах баррикады.

Стали известны подробности столкновений между полицией и политическими активистами, которые происходили в Барселоне накануне, 18 декабря, в день перенесённого матча 10-го тура испанской Примеры "Барселона» – "Реал» (0:0).

Как сообщает AS, участники беспорядков поджигали мусорные контейнеры и строили на улицах баррикады. Также они устроили столкновения с полицией, в результате которых 10 человек были задержаны, а 60 получили повреждения. Из них двое получили переломы, а остальные отделались лёгкими повреждениями. 13 человек попали в больницу.

Напомним, матч "Барселона» – "Реал» должен был состояться осенью, однако был перенесён из-за протестных акций, связанных с заключением в тюрьму лидеров движения за независимость Каталонии от Испании, которые ранее выступали организаторами демонстраций и референдума.