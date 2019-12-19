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УЕФА отложил решение по делу о финансовых нарушениях Манчестер Сити

УЕФА отложил решение по делу о финансовых нарушениях Манчестер Сити
19:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Манчестер Сити" будет наказан только денежным штрафом за финансовые махинации с заключением спонсорских сделок.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не вынесет решение по делу о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" в декабре, как предпогалось ранее. Ожидается, что вердикт будет объявлен не раньше конца января 2020 года, сообщает Goal.

В середине ноября стало известно, что "Манчестер Сити" будет наказан только денежным штрафом за финансовые махинации с заключением спонсорских сделок, несмотря на то что клубу грозит отстранение от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, в 2018 году Der Spiegel раскрыл ряд документов, указывающих на финансовые махинации "Манчестер Сити". Вскоре УЕФА начал расследование в отношении манкунианцев.

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"Манчестер Сити" — действующий чемпион английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне "горожане" занимают третье место в турнирной таблице первенства страны.

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УЕФА, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола.
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