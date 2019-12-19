Динамо выйдет из отпуска 10 января

Новости спорта:Стали известны планы киевского футбольного клуба "Динамо" на период зимнего межсезонья.

Отпуск у киевского клуба завершится 10 января. В течение двух дней игроки будут проходить традиционное медобследование, после чего несколько дней будут тренироваться на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Динамо”.

15 января подопечные Алексея Михайличенко отправятся на первый зимний сбор в Турцию. Базироваться команда будет в одном из отелей Белека. Сбор продлится две недели - до 28 января.

Во время сбора “Динамо” планирует провести 6 контрольных матчей и принять участие в турнире из 4-х команд.

3 — 16 февраля в Белеке динамовцы проведут второй сбор, во время которого проведут еще 7 спаррингов.

Напомним, футболисты "Динамо" в первой части сезона прекратили выступления в Лиге Европы, где финишировали третьими в группе. В украинской Премьер-лиге киевляне сейчас занимают 2 место.