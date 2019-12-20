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Футболисты МЮ высказались относительно Погба

Футболисты МЮ высказались относительно Погба
08:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Хавбек английского клуба, по всей видимости, уже отыграл свой последний поединок за команду.

По информации The Mirror, многие игроки Манчестер Юнайтед и другие официальные лица считают, что Поль Погба вряд ли выйдет на поле в футболке "манкунианцев".

Француз провел последний матч еще 30 сентября против Арсенала, после этого его преследуют проблемы с лодыжкой. Главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер еще рассчитывает на игрока, но сам полузащитник хочет покинуть клуб уже зимой.

Кроме того, главным фаворитом на приобретение считается мадридский Реал, наставник Зинедин Зидан еще летом хотел купить Погба.

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Отметим, что в нынешнем сезоне футболист сыграл в 6 матчах, отличившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду дал свое согласие на то, чтобы клуб приобрел своего экс-игрока Поля Погба.

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Поль Погба, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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