Экс-лидер сборной Испании продолжит карьеру в экзотическом чемпионате

Новости спорта:Давид Сильва может продолжить карьеру в Катаре.

Полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва может продолжить карьеру в Катаре. Об этом сообщает TuttoМercatoWeb.

По информации источника, в услугах испанского хавбека заинтересован клуб Аль-Духаиль. Представители клуба уже обсудили с агентом игрока детали возможного сотрудничества.

Сам Сильва планирует вернуться в Испанию, но не исключает варианта с Катаром.

Напомним, что 33-летний испанец покинет "горожан" по окончании сезона. В текущем сезоне на счету Сильвы три гола и шесть ассистов в 15 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что футболист по окончании сезона может оказаться в команде Дэвида Бекхэма.