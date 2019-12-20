Укрепить оборону: трансферные цели Баварии на зиму

Новости спорта:Бавария намерена усилить линию обороны в январе.

Бавария в зимнее трансферное окно намерена подписать игрока в линию защиты. Мюнхенцы проявляют интерес к защитнику Манчестер Сити Жоау Канселу, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в Twitter.

Кроме Канселу, руководство Баварии в качестве усиления команды рассматривает защитника Монако Беньямина Хенрикса.

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Канселу присоединился к Ман Сити в августе из Ювентуса в обмен на Данило и 28 миллионов евро. В нынешнем сезоне 25-летний португалец провел 15 матчей за Горожан, отметившись 1 голом.

22-летний Хенрикс сыграл 6 матчей за Монако, не отметившись результативными действиями. Немец пропустил часть сезона из-за травм. Отметим, что Хенрикс в нынешнем сезоне чаще играет в полузащите.

Бавария идет на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. Следующий матч команда проведет 21 декабря дома против Вольфсбурга.