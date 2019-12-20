Скачать
Пятница, 20.12.2019
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады в Лондоне
МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады в Лондоне
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
ATP назвала лучшего теннисиста 2019 года
ATP назвала лучшего теннисиста 2019 года

Победитель Лиги чемпионов Ливерпуль заработал 111 млн., Барселона получила больше

Победитель Лиги чемпионов Ливерпуль заработал 111 млн., Барселона получила больше
09:47 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Приятный финансовый отчет для победителя турнира.

УЕФА подвел финансовые итоги 2019 года, опубликовав отчет по выплатам клубам с учетом их выступлений в Лиге чемпионов сезона 2018/19.

Одним из рекордсменов по выплатам стал «Ливерпуль», который выиграл турнир. Команда Юргена Клоппа принесла в клубную казну 111 миллионов евро.

Проигравший в финале «Тоттенхэм» получил 101 миллион евро.

Однако рекордсменом стал не победитель. Больше всех заработала «Барселона», которая вылетела в полуфинале. Каталонцам досталось 117,7 миллионов евро.

«Барселона» значительно опередила «Ливерпуль» в выплатах за клубный коэффициент, а также набрала больше очков на групповом этапе и имеет больше денег за внутренний ТВ-рынок.

Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)

До 100 миллионов немного не хватило «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
02 Зинченко возглавил необычный рейтинг АПЛ
03 Комми поблагодарил Ломаченко за поддержку
04 "Быть патриотом - не преступление": Зозуля ответил на обвинения ультрас "Райо Вальекано"
05 Непобедимый украинский боксер Хегай может стать претендентом на чемпионский бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь