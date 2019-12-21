Моуриньо надеется, что лидеры останутся в оманде

Новости спорта:Мориньо желает продлить двоих лидеров "шпор".

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил надежду, что защитник Ян Вертонген и полузащитник Кристиан Эриксен поставят подписи под новыми соглашениями с клубом.

«Хотел бы, чтобы контракт продлил Вертонген. То же самое могу сказать об Эриксене. Думаю, когда продления контракта хотят клуб, игрок, его семья и агент, проблем не возникает.

Если же этого не хочет хотя бы одна из сторон, возникают серьёзные проблемы», — цитирует Моуриньо A Bola.

Кристиан Эриксен был близок к уходу из «Тоттенхэма» минувшим летом. Среди претендентов на датчанина выделяли «Реал» и «Ювентус». Даниэль Леви заявил, что не боится продать датчанина одному из конкурентов по АПЛ.