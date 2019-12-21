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Моуриньо надеется, что лидеры останутся в оманде

Моуриньо надеется, что лидеры останутся в оманде
11:31 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Мориньо желает продлить двоих лидеров "шпор".

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил надежду, что защитник Ян Вертонген и полузащитник Кристиан Эриксен поставят подписи под новыми соглашениями с клубом.

«Хотел бы, чтобы контракт продлил Вертонген. То же самое могу сказать об Эриксене. Думаю, когда продления контракта хотят клуб, игрок, его семья и агент, проблем не возникает.

Если же этого не хочет хотя бы одна из сторон, возникают серьёзные проблемы», — цитирует Моуриньо A Bola.

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Кристиан Эриксен был близок к уходу из «Тоттенхэма» минувшим летом. Среди претендентов на датчанина выделяли «Реал» и «Ювентус». Даниэль Леви заявил, что не боится продать датчанина одному из конкурентов по АПЛ.

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АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости спорта, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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