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Днепр-1 подписал опытного игрока Львова

Днепр-1 подписал опытного игрока Львова
17:05 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: УПЛ

Новости спорта:Опытный защитник стал первым зимним новичком команды Михайленко.

Защитник ПФК Львов Владимир Адамюк продолжит карьеру в СК Днепр-1, сообщает официальный сайт днепровского клуба. Контракт с футболистом рассчитан на три года.

В нынешнем сезоне 28-летний Адамюк провел лишь три матча за ПФК Львов. Летом защитник хотел покинуть львовский клуб, но Горожане не отпустили игрока. Украинцем интересовался Маккаби Хайфа.

Адамюк в течение карьеры также выступал за Крымтеплицу, каменскую Сталь, Днепр и Верес.

Ранее сообщалось о том, что СК Днепр-1 намерен пригласить Дмитрия Лепу, Александра Сватка, Андрея Близниченко и Андрея Цурикова. После окончания первой части сезона команда Дмитрия Михайленко рассталась с четырьмя игроками — полузащитниками Игорем Загальским, Юрием Романюком, Александром Кобахидзе и нападающим Арамисом Кузиным.

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СК Днепр-1 с 18 очками ушел на зимнюю паузу восьмым в турнирной таблице УПЛ. ПФК Львов идет на 10-й позиции, набрав 15 очков в 18 турах.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Днепр-1.
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