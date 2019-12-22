Новости спорта:Мохамед Салах стал лучшим игроком на Клубном чемпионате мира по футболу-2019.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира 2019 года, который вручается лучшему футболисту по итогам турнира, сообщает пресс-служба ФИФА в "Твиттере".

В финальном матче соревнований, который состоялся сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе "Халифа Интернешнл", красные одолели "Фламенго" в дополнительное время со счётом 1:0. Салах провёл на поле практически всю встречу и был заменён незадолго до финального свистка. В полуфинальном матче с "Монтерреем" Мохамед отыграл без замены.

"Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.