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Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019

Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира-2019
10:55 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Мохамед Салах стал лучшим игроком на Клубном чемпионате мира по футболу-2019.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира 2019 года, который вручается лучшему футболисту по итогам турнира, сообщает пресс-служба ФИФА в "Твиттере".

В финальном матче соревнований, который состоялся сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе "Халифа Интернешнл", красные одолели "Фламенго" в дополнительное время со счётом 1:0. Салах провёл на поле практически всю встречу и был заменён незадолго до финального свистка. В полуфинальном матче с "Монтерреем" Мохамед отыграл без замены.

"Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах, КЧМ-2019.
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