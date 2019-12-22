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Владелец Динамо-Брест намерен избавиться от клуба

Владелец Динамо-Брест намерен избавиться от клуба
21:44 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Чемпион Беларуси может сменить владельца.

Владелец Динамо-Брест Александр Зайцев заявил о своем намерении продать клуб.

«Динамо-Брест будем продавать, основной проект – Рух. По пинской Волне у меня никаких планов нет, они были давным-давно, еще до того, как мы начали проект Рух в Бресте.

Мы думали Пинск или Барановичи взять фарм-клубом брестского Динамо. Но потом от этой идеи отказались по той причине, что в Пинске своя заинтересованная публика, в Барановичах – своя, и в эту местную кухню нам вникать стало не интересно.

Поэтому был выбран ФК Рух в Бресте и его начали развивать. В чемпионате страны по футболу 2019 клуб завоевал путевку в высшую лигу. Этот клуб я вижу, как базовый проект. То есть Динамо-Брест я буду стараться продать, а развивать футбольный клуб Рух, – приводит слова Зайцева media-polesye.by.

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Динамо-Брест стал чемпионом Беларуси 2019 года. Клуб набрал 75 очков. В этом чемпионате за Динамо-Брест выступали украинцы Артем Милевский, Александр Нойок, Алексей Хобленко. В октябре 2019 года к клубу также присоединился Евгений Хачериди.

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Артем Милевский, Новости спорта, Новости футбола, Динамо (Брест).
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