В Малиновского вселился Пирло: обзор матча Аталанта - Милан (Видео)

В матче 17-го тура итальянской Серии А бергамская Аталанта в домашнем поединке не оставила шансов Милану (5:0).
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Аталанта — Милан 5:0
Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 62, 72, Муриэль, 83
Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Кастань, де Роон, Пашалич, Госенс (Хатебур, 89) — Иличич (Муриэль, 79), Малиновский — Гомес (Фрелер, 88).
Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Калабрия, 46) — Кессье, Беннасер, Бонавентура (Пьонтек, 65) — Сусо (Кастильехо, 84), Леау, Чалханоглу.