"Чистейшая провокация": в Динамо-Брест отреагировали на слухи о продаже клуба

Новости спорта:Представитель пресс-службы Динамо-Брест заявил, что что новость о продаже клуба Александром Зайцевым является провокацией и не соответствует действительности.

Представитель пресс-службы Динамо-Брест заявил, что что новость о продаже клуба Александром Зайцевым является провокацией и не соответствует действительности.

«Появившаяся информация о том, что Зайцев покидает Динамо-Брест не соответствует действительности и является чистейшей провокацией.

Мы разбираемся с первоисточником и в частности с автором этой новости», – приводит слова представителя пресс-службы клуба By.tribuna.com.

Ранее сообщалось, что владелец клуба, в котором играют Артем Милевский, Александр Нойок, Алексей Хобленко, и к которому в октябре присоединился Евгений Хачериди, продаст его и займется развитием брестского Руха.

Брестское Динамо стало чемпионом Беларуси 2019 года. Клуб набрал 75 очков.