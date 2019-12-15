"Дед Мороз на корпоратив не нужен?": Милевский попробовал себя в новом образе (Фото)

Украинский футболист Артем Милевкий повеселил фанатов футбола своим фото.
Агент Артема Милевского Александр Панков в своем Instagram аккаунте опубликовал фото нападающего брестского Динамо в костюме Деда Мороза.
"Новый год к нам мчишься, скоро все случится. Дед Мороз на корпоратив не нужен? Если нужен, тогда пишите в директ", - написал Панков в соцсети.
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Новый год к нам мчишься, скоро всё случится Дед «Мороз» на корпоратив не нужен ?Если нужен, тогда пишите в директ
Стоит отметить, что фото было сделано в Киеве.
Футболист посетил несколько матчей киевского Динамо и был крайне недоволен игрой бывшего клуба.