"Дед Мороз на корпоратив не нужен?": Милевский попробовал себя в новом образе (Фото)

Новости спорта:Артем Милевский в костюме Деда Мороза прогулялся по Киеву.

Украинский футболист Артем Милевкий повеселил фанатов футбола своим фото.

Агент Артема Милевского Александр Панков в своем Instagram аккаунте опубликовал фото нападающего брестского Динамо в костюме Деда Мороза.

"Новый год к нам мчишься, скоро все случится. Дед Мороз на корпоратив не нужен? Если нужен, тогда пишите в директ", - написал Панков в соцсети.

Стоит отметить, что фото было сделано в Киеве.

Футболист посетил несколько матчей киевского Динамо и был крайне недоволен игрой бывшего клуба.