Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
Кроуфорд - Каваляускас. Видео боя
Кроуфорд - Каваляускас. Видео боя
Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC (Видео)

"Дед Мороз на корпоратив не нужен?": Милевский попробовал себя в новом образе (Фото)

"Дед Мороз на корпоратив не нужен?": Милевский попробовал себя в новом образе (Фото)
09:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Артем Милевский в костюме Деда Мороза прогулялся по Киеву.

Украинский футболист Артем Милевкий повеселил фанатов футбола своим фото.

Агент Артема Милевского Александр Панков в своем Instagram аккаунте опубликовал фото нападающего брестского Динамо в костюме Деда Мороза.

"Новый год к нам мчишься, скоро все случится. Дед Мороз на корпоратив не нужен? Если нужен, тогда пишите в директ", - написал Панков в соцсети.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Новый год к нам мчишься, скоро всё случится Дед «Мороз» на корпоратив не нужен ?Если нужен, тогда пишите в директ

Допис, поширений Mr. Pankov (@mr_pankov_aleksandr_official)

Стоит отметить, что фото было сделано в Киеве.

Милевский может стать ресторатором

Футболист посетил несколько матчей киевского Динамо и был крайне недоволен игрой бывшего клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Артем Милевский, Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс, приблизив свой бой с Ломаченко (Видео)
02 Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
03 Заявка Динамо на матч против Десны: есть неожиданности
04 В Украине назвали лучшую теннисистку года: вы будете удивлены
05 Пушка Мораеса, шедевр Леднева: обзор матча Заря - Шахтер (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь