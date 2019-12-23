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Пафосно: Эвертон представил окончательный проект нового стадиона (Видео)
10:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Представители Эвертона определились с окончательным проектом нового стадиона.

Представители Эвертона определились с окончательным проектом нового стадиона, чем поделились в клубном твиттере.

Он будет располагаться в доках Брэмли-Мур на реке Мерси и вмещать 52 тысячи зрителей. Ранее сообщалось, что стоимость проекта составит 500 миллионов фунтов.

Уже сегодня клуб планирует подать подробную заявку на планирование, тем самым запустив процесс реализации проекта.

Нынешний стадион клуба Гудисон Парк, рассчитанный на 127 лет, будет перестроен для создания целого ряда общественных пространств.

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Эвертон на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 19 очков после 18 сыгранных туров. Накануне команду возглавил Карло Анчелотти.

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ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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