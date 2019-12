Пафосно: Эвертон представил окончательный проект нового стадиона (Видео)

Представители Эвертона определились с окончательным проектом нового стадиона, чем поделились в клубном твиттере.

Он будет располагаться в доках Брэмли-Мур на реке Мерси и вмещать 52 тысячи зрителей. Ранее сообщалось, что стоимость проекта составит 500 миллионов фунтов.

Уже сегодня клуб планирует подать подробную заявку на планирование, тем самым запустив процесс реализации проекта.

| We can reveal the final designs for our new 52,000-seater stadium at Bramley-Moore Dock on Liverpool's waterfront!



A detailed planning application will be submitted today. #EFC pic.twitter.com/quVLzofRbr