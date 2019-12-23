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Вернидуб оценил тренерские способности Скрипника

Вернидуб оценил тренерские способности Скрипника
12:38 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Защитник луганской Зари Виталий Вернидуб подвел итоги осенней части чемпионата.

Защитник луганской «Зари» Виталий Вернидуб о матче против «Шахтера» (1:2) и завершившейся части чемпионата:

- Начну с матча против «Шахтера». Получилась очень напряженная, хорошая игра. Такие поединки очень полезны для соперника. Они получили достойное сопротивление. Жаль, что не дожали. У нас были моменты, могли забить еще. Не многие команды контролируют мяч в поединках против «Шахтера» в таком стиле, как это делали мы.

Где-то недоработали в обороне, но с таким оппонентом сложно играть весь матч с полной концентрацией. Класс «Шахтера» взял верх.

- Как можешь оценить прогресс команды за последнее полугодие?

- Оценю очень положительно. Команда прибавила во всех компонентах. Молодые ребята, которые у нас есть окрепли, стали, как говорится, на две ноги. Показывают серьезный футбол. Желаю ребятам прогрессировать. Могу им только аплодировать за то, как они относятся к тренировкам, к своему быту. Если они не остановятся, то многие из них будут играть где-то в европейских чемпионатах.

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- Многие говорят, что пауза для «Зари» сейчас некстати. Эмоции у команды положительные, физическая форма тоже отличная, но эта часть чемпионата уже завершена.

- Физически мы хорошо себя чувствуем. Был достаточно тяжелый старт, в том плане, что много игр было через два на третий день. Выдержали темп. Потом стало легче, так как работали уже в недельном цикле. Но, думаю, что пауза пойдет нам на пользу. Отдохнем. Виктор Скрипник уже сказал, что есть у команды недочеты и нужно их исправлять. Подкорректируем игру на сборах, усилимся и уверен, что в следующем году будем играть еще мощнее и увереннее. Движемся в правильном направлении и верим, что добьемся тех целей, которые перед собой поставили.

После 18-ти туров «Заря» имеет в активе 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виталий Вернидуб.
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