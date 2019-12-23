Павелко: Шевченко - лучший тренер Украины

Новости спорта:Глава УАФ похвалил Андрея Шевченко.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об Андрее Шевченко и своей семье.

- Вы как глава УАФ имеет личные дружеские отношения с кем-то из футболистов?

– Дружу со всеми. С кем-то списываюсь, с кем-то созваниваюсь, а с кем-то и ужинаем иногда. Андрей Пятов, Андрей Ярмоленко, такая старая гвардия, Тарас Степаненко.

- Вы кум Андрея Шевченко.

– Когда назначали Шевченко тренером, было очень и очень много критики.

- Кумовство.

– Кумовство, это плохо и прочее. На сегодняшнее время, это лучший тренер нашей страны.