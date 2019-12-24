Наставник Аталанты рассказал о сильных сторонах Малиновского

Новости спорта:Джан Пьеро Гасперини прокомментировал адаптацию Руслана Малиновского в Италии.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини высказался об украинском полузащитнике Руслане Малиновском, который представляет клуб только с лета.

По словам наставника, футболисту понадобилось совсем немного времени для адаптации в итальянском чемпионате.

"Хорошо, что летом нам удалось серьезно расширить наш состав. Теперь мы можем рассчитывать на куда более длинный список игроков.

Малиновский? Изначально было понятно, что он - талантливый игрок. Стоит отметить, что ему понадобилось совсем немного времени, чтобы привыкнуть к Италии и новому чемпионату. Здесь у футболистов нет много времени, чтобы принять решение, как в некоторых других лигах", - цитирует Гасперини Football-Italia.

Отметим, что Малиновский отыграл за Аталанту 20 матчей, забив 3 гола.