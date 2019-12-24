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"Евро-2024": Нойер озвучил амбициозную цель

"Евро-2024": Нойер озвучил амбициозную цель
10:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Мануэль Нойер может принять участие в домашнем чемпионате Европы, который запланирован на 2024 год.

Голкипер Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер может принять участие в домашнем чемпионате Европы, который состоится в 2024 году.

"Вопрос завершения карьеры в сборной остается открытым. В первую очередь я буду следить за своим здоровьем. Нужно быть в форме и смотреть за тем, буду ли я дальше получать удовольствие от игры.

Но сейчас, судя по моему текущему состоянию, я хочу сказать, что готов сыграть на домашнем чемпионате Европы. Я в отличной форме", - приводит слова Нойера Kicker.

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В текущем сезоне Нойер провел за Баварию 26 матчей, сохранив ворота сухими восемь раз.

Напомним, что сборная Германии обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Мануэль Нойер.
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