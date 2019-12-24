Зинченко VS Ярмоленко: вратарь Кристал Пэлас может стать одноклубником украинцев

Новости спорта:Висенте Гуайта привлек внимание двух клубов английской Премьер-лиги.

Вратарь Кристал Пэлас Висенте Гуайта привлек внимание двух клубов английской Премьер-лиги, сообщает AS.

Несмотря на то, что контракт с нынешним клубом у испанца рассчитан до лета 2021 года, в услугах футболиста заинтересованы Манчестер Сити и Вест Хэм.

Руководство Горожан считает, что Гуайта способен заменить Клаудио Браво – второго голкипера команды. Они уже связывались с окружением Висенте.

Однако по информации источника, Кристал Пэлас намерен продлить контракт с вратарем. Клуб рассматривает возможность повысить игроку гонорар.

Гуайта защищает цвета клуба с лета 2018 года. За Кристал Пэлас он провел 40 матчей, в которых пропустил 42 гола.