Гризманн полностью адаптировался к условиям в Барселоне

Новости спорта:Антуан Гризманн не имеет никаких проблем в общении с одноклубниками.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн не имеет никаких проблем в общении с одноклубниками. Об этом сообщает испанская газета Sport.

Источник утверждает, что француз полностью освоился в каталонском клубе благодаря помощи нападающего Луиса Суареса, хавбека Ивана Ракитича, вратаря Марка-Андре тер Штегена и французских легионеров команды.

Многие игроки считают, что Антуан демонстрирует впечатляющий футбол и уже вернулся на тот уровень, на котором он играл в мадридском Атлетико.

В текущем сезоне Гризманн провел 17 матчей в рамках чемпионата Испании, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.