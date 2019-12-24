А где нос: в Швеции надругались над новой статуей Ибрагимовича (Фото)

Новости спорта:Вандалы снова изуродовали статую Златана – на этот раз шведу отпилили нос

Статуя шведского футболиста Златана Ибрагимовича, которая находится в Мальмё, подверглась атаке со стороны вандалов.

Инцидент произошел возле стадиона одноименного городского футбольного клуба "Мальме". Вандалы отрезали нос статуи.

Акт вандализма произошел из-за объявления о финансировании Ибрагимовичем конкурента "Мальме" в чемпионате Швеции - клуба "Хаммерби". Футболист купил 25% клуба.

Ранее на скульптуру Златана уже совершалось нападение – на нее надевали стульчак от унитаза и мусорный пакет и даже поджигали. После этого статую обнесли защитным забором, который, впрочем, не уберег ее от нового нападения.