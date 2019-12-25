Фиорентина нацелилась на итальянского форварда

Новости спорта:Фиорентина готова арендовать нападающего Вулверхэмптона Патрика Кутроне с правом его дальнейшего выкупа.

Фиорентина готова арендовать нападающего Вулверхэмптона Патрика Кутроне с правом его дальнейшего выкупа, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

За аренду Фиалки могут заплатить 2 миллиона евро, за выкуп контракта — 16 миллионов.

Кутроне перебрался в Вулверхэмптон минувшим летом из Милана, а за его трансфер Волки выложили 18 миллионов евро. С тех пор он забил только 3 гола в 24 матчах во всех турнирах.

На сегодняшний день Фиорентина занимает 15-е место в таблице Серии А. На неделе клуб представил нового главного тренера Джузеппе Якини.