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Фиорентина нацелилась на итальянского форварда

Фиорентина нацелилась на итальянского форварда
10:15 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Фиорентина готова арендовать нападающего Вулверхэмптона Патрика Кутроне с правом его дальнейшего выкупа.

Фиорентина готова арендовать нападающего Вулверхэмптона Патрика Кутроне с правом его дальнейшего выкупа, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

За аренду Фиалки могут заплатить 2 миллиона евро, за выкуп контракта — 16 миллионов.

Кутроне перебрался в Вулверхэмптон минувшим летом из Милана, а за его трансфер Волки выложили 18 миллионов евро. С тех пор он забил только 3 гола в 24 матчах во всех турнирах.

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На сегодняшний день Фиорентина занимает 15-е место в таблице Серии А. На неделе клуб представил нового главного тренера Джузеппе Якини.

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ФК Милан, ФК Фиорентина, Футбол, Новости футбола, Патрик Кутроне.
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