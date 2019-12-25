Бербатов рассказал о рождественских традициях МЮ

Новости спорта:Димитар Бербатов рассказал о крутой рождественской традиции в клубе.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов рассказал о крутой рождественской традиции в клубе.

"Мои выступления за Манчестер Юнайтед я всегда считал особенными. В Рождество мы проводили тренировку и шли на ужин.

Как вы думаете, кто готовил нам еду? Алекс Фергюсон со своим тренерским штабом. это была очень приятная традиция.

Мы все чувствовали себя единой командой, братьями. Это было здорово. Мы общались, шутили, а тренер подавал нам индейку. Очень веселые дни", - признался Бербатов в интервью Betfair.