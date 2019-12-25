Милан предложил Ибрагимовичу сумасшедший контракт: подробности

Новости спорта:Милан изменил условия своего предложения о подписании Златана Ибрагимовича.

Милан изменил условия своего предложения о подписании Златана Ибрагимовича, передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Corriere della Sera.

Россонери планируют подписать знаменитого шведа на полгода и оставить в контракте возможность его продления на год.

При этом, согласно новым условиям, продление контракта будет зависеть не от попадания клуба в еврокубки по итогам сезона, а от личных успехов Златана в новой команде.

Ожидается, что Ибрагимович примет решение о своем будущем в течение следующих нескольких дней и даже может присоединиться к команде до конца нынешнего года.

Ранее сообщалось, что ради перехода в Милан форварду придется пожертвовать частью своей зарплаты.

В ноябре прежний клуб Ибрагимовича Лос-Анджелес Гэлакси объявил о прекращении сотрудничества со знаменитым шведом.

На сегодняшний день Милан занимает 11-е место в таблице чемпионата Италии и отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.