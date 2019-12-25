Скачать
Среда, 25.12.2019
Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия
Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия
Шахтер определился с местом для теплых зимних сборов
Шахтер определился с местом для теплых зимних сборов
Самый яркий нокаут 2019 года (Видео)
Самый яркий нокаут 2019 года (Видео)
Australian Open 2019: призовой фонд составит почти 50 млн долларов
Australian Open 2019: призовой фонд составит почти 50 млн долларов

Милан предложил Ибрагимовичу сумасшедший контракт: подробности

Милан предложил Ибрагимовичу сумасшедший контракт: подробности
12:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Милан изменил условия своего предложения о подписании Златана Ибрагимовича.

Милан изменил условия своего предложения о подписании Златана Ибрагимовича, передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Corriere della Sera.

Россонери планируют подписать знаменитого шведа на полгода и оставить в контракте возможность его продления на год.

При этом, согласно новым условиям, продление контракта будет зависеть не от попадания клуба в еврокубки по итогам сезона, а от личных успехов Златана в новой команде.

Бербатов рассказал о рождественских традициях МЮ

Ожидается, что Ибрагимович примет решение о своем будущем в течение следующих нескольких дней и даже может присоединиться к команде до конца нынешнего года.

Ранее сообщалось, что ради перехода в Милан форварду придется пожертвовать частью своей зарплаты.

В ноябре прежний клуб Ибрагимовича Лос-Анджелес Гэлакси объявил о прекращении сотрудничества со знаменитым шведом.

На сегодняшний день Милан занимает 11-е место в таблице чемпионата Италии и отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пеле, Марадона и Месси: кто попал в сборную всех времен и народов
02 "То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
03 Ярмоленко может покинуть Вест Хэм
04 Украинские футболисты получат рекордные премиальные за выход на Евро
05 Усик знает, как привлечь внимание журналистов: видео очередного трюка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь