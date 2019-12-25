Американский инвестор может купить Ньюкасл

Новости спорта:Владелец английского Ньюкасла Майк Эшли вновь ищет покупателей на клуб.

Владелец английского Ньюкасла Майк Эшли вновь ищет покупателей на клуб. Теперь в покупке Ньюкасла заинтересован американский инвестор Джозеф ДаГроса, однако бывший владелец французского Бордо не видит продвижения в переговорах. По его словам, положительная динамика есть, однако это не оправдывает ожиданий от возможной сделки.

«Интерес есть. У меня уже были переговоры с Эшли — могу сказать, что они прошли положительно. С его командой очень просто общаться. Однако переговоры все еще идут. Я не уверен, что мы договоримся, хотя мы проявляем упорство и желание двигаться вперед», — цитирует ДаГросу Sky Sports.

ДаГроса является председателем и главным исполнительным директором Great American Capital Partners (GACP). Американец уже имеет связь с футболом — в прошлом году его компания приобрела акции французского Бордо, однако уже спустя 18 месяцев приняла решение продать свою долю в клубе.

Ранее сообщалось, что аладелец клуба АПЛ Ньюкасл Юнайтед Майк Эшли готов продать активы клуба после 12 лет правления. Покупателем должен был стать двоюродный брат владельца Ман Сити шейха Мансура шейх из ОАЭ Халед бен Зайед Аль Нехайян, а сумма сделки — 350 миллионов фунтов стерлингов (почти 400 миллионов евро).

Ньюкасл в текущем сезоне АПЛ идет на девятом месте с 25 очками в активе. В следующем туре Сороки 26 декабря сразятся с Манчестер Юнайтед.