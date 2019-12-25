Бенфика хочет избавиться от форварда накануне игр с Шахтером

Новости спорта:Нападающий Бенфики Рауль Де Томас может вернуться в Испанию.

Нападающий Бенфики Рауль Де Томас может вернуться в Испанию. В услугах 25-летнего футболиста, который в июле пополнил ряды Бенфики за 20 миллионов евро, заинтересован Эспаньол, сообщает fichajes.com.

Воспитанник мадридского Реала не против вернуться в Испанию — в текущем сезоне он провел за Орлов семь матчей, не забив ни одного мяча. На родине за первую команду Галактикос Де Томас так и не сыграл, зато вдоволь наездился по арендам: Кордоба, Вальядолид и Райо Вальекано. Отмечается, что аренда будет рассчитана до конца текущего сезона.

Каталонцы занимают последнюю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. В следующем матче Эспаньол встретится против Барселоны, встреча пройдет 4 января. На днях Эспаньол уволил главного тренера Пабло Мачина. Вместе с Мачином Эспаньол покинул и тренерский штаб 44-летнего специалиста.

Главным претендентом на должность наставника Эспаньола рассматривается экс-тренер Валенсии и сборной Чили Хуан Антонио Пицци.

Напомним, что Бенфика — соперник донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Шахтер проведет первый матч против Бенфики в Харькове 20 февраля. Ответный поединок состоится в Лиссабоне 27 февраля.