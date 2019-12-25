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Среда, 25.12.2019
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"Проверяйте информацию": Игрок сборной Украины "наехал" на Transfermarkt

"Проверяйте информацию": Игрок сборной Украины "наехал" на Transfermarkt
16:20 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артем Кравец возмущен работой популярного портала Transfermarkt.

Нападающий Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец возмущен работой популярного портала Transfermarkt, который опубликовал, по его словам, непроверенную информацию. Футболист подробно описал претензию под постом в своем Instagram:

"Transfermarkt, вы публикуете неправильную информацию, проверяйте ее до того, как напишете! У меня не было двух последних повреждений, которые вы записали в мой профиль. Я пытался писать вам везде, но вы не внесли никаких коррективов! Удалите две последние травмы из моего профиля, потому что это неправда! Проверяйте информацию до публикации, это ваша работа! P.S. Легкий ушиб плеча и пропуск одной тренировки с командой — это не травма!".

В активе 30-летнего форварда 2 забитых мяча в чемпионате и один в кубке Турции. Свой премьерный мяч в Суперлиге Кравец провел в ворота Ризеспора Николая Морозюка.

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Отметим, что Кравец не играл с июня, пропустив большую часть сезона из-за проблем со спиной. До травмы Кравец выходил на поле в домашнем поединке сборной Украины против Сербии в рамках отбора на ЕВРО-2020.

 

 

 

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Футбол, Новости футбола, Артем Кравец, Transfermarkt.
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