Александр Алиев передал привет Суркису (Видео)

Новости спорта:Александр Алиев поучаствовал в первом выпуске на Youtube канале Милевского.

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев во время съемки первого выпуска на Youtube канале Артема Милевского передал привет президенту Динамо Игорю Суркису и рассказал о своей жизни.

"Я давно не отдыхаю, ничего. Зато кент приехал, я с ним отдыхаю. Прекрасный бар, прогуляться, пообщаться - вот это я люблю. А то, по молодости привет.

Передаю привет Игорю Суркису. Повзрослел, поумнел, как он говорил, и гуляю в парке.

Я уже из этого вырос. Уже оно не то. Зачем оно мне надо? Могу, когда увижу кентов. Посидим, погуляем, все. А это мне уже неинтересно. У меня есть дети. Самое главное — провести время с детьми. Вот этого я хочу", - сказал Алиев.