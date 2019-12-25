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Александр Алиев передал привет Суркису (Видео)

Александр Алиев передал привет Суркису (Видео)
17:48 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:Александр Алиев поучаствовал в первом выпуске на Youtube канале Милевского.

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев во время съемки первого выпуска на Youtube канале Артема Милевского передал привет президенту Динамо Игорю Суркису и рассказал о своей жизни.

"Я давно не отдыхаю, ничего. Зато кент приехал, я с ним отдыхаю. Прекрасный бар, прогуляться, пообщаться - вот это я люблю. А то, по молодости привет.

Передаю привет Игорю Суркису. Повзрослел, поумнел, как он говорил, и гуляю в парке.

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Я уже из этого вырос. Уже оно не то. Зачем оно мне надо? Могу, когда увижу кентов. Посидим, погуляем, все. А это мне уже неинтересно. У меня есть дети. Самое главное — провести время с детьми. Вот этого я хочу", - сказал Алиев.

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ФК Динамо (Киев), Александр Алиев, Футбол, Видео, Новости футбола.
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