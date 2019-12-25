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Бенфика - лучшая команда Топ-6 чемпионатов в 2019 году

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Бенфика - лучшая команда Топ-6 чемпионатов в 2019 году
18:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Португальский клуб практически не знает себе равных в чемпионате Португалии.

Официальный сайт лиссабонской Бенфики сообщил, что команда при нынешнем главном тренере Бруну Лаже имеет невероятный процент побед.

Португальский специалист возглавил команду в начале января. В 2019-м Бенфика сыграла лишь один поединок под руководством Руи Витории (проиграла 2 января Портимоненсе).

Начиная с 16-го тура и до конца сезона-2018/19 (19 матчей) Бенфика лишь раз сыграла вничью в чемпионате. В нынешнем розыгрыше Примейры "орлы" проиграли Порту в третьем туре, а в остальных 13 турах одержал победу.

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Таким образом, в 2019 году в чемпионате при Бруну Лаже Бенфика набирает в среднем 2,85 очка за матч. Это лучший показатель в ТОП-6 чемпионатах Европы.

Процент побед, естественно, у Бенфики также самый высокий среди рассматриваемых чемпионатов.

Кроме того, Бенфика также забивает больше всех голов, имея в своем активе показатель в больше трех мячей в чемпионате.

Отметим, что Бенфика — будущий соперник Шахтера по 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" в свою очередь ни разу не проиграли в чемпионате в 2019 году.

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