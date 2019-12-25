Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)

Новости спорта:Портал FourFourTwo составил топ лучших футбольных поединков последнего десятилетия.

Возглавил рейтинг полуфинальный матч чемпионата мира-2014, в котором сборная Германии со счетом разгромила Бразилию - 7:1, сообщает портал.

На втором месте идет встреча чемпионата Англии сезона-2011/2012 между "Манчестер Сити" и "Куинз Парк Рейнджерс" ("КПР"). На 90-й минуте "Сити" проигрывал со счетом 1:2, но в компенсированное время вырвал победу и стал чемпионом.

На третьей позиции игра чемпионата Испании сезона-2010/2011, в которой "Барселона" со счетом 5:0 деклассировала мадридский "Реал" и захватило лидерство.

Топ-10 лучших матчей десятилетия от FourFourTwo:

1. Бразилия - Германия - 1:7. 8 июля 2014 года

2. "Манчестер Сити" - "КПР" - 3:2. 13 мая 2012 года

3. "Барселона" - "Реал" - 5:0. 29 ноября 2010 года

4. "Барселона" - "ПСЖ" 6:1. 8 марта 2017 года

5. "Реал" - "Барселона" - 2:3. 23 апреля 2017 года

6. "Ливерпуль" - "Боруссия" (Дортмунд) - 4:3. 14 апреля 2016 года

7. "Барселона" - "Челси" - 2:2. 24 апреля 2012 года

8. "Барселона" - "Интер" - 1:0. 28 апреля 2010 года

9. "Ньюкасл" - "Арсенал" - 4:4. 5 февраля 2011 года

10. "Челси" - "Тоттенхэм" - 2:2. 2 мая 2016 года.

Ранее испанское издание AS представило свой вариант символической сборной всех времен.